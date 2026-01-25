Пожар изпепели покрива на къща на ул. „Славянска” в Благоевград, огнеборците спасиха съседни сгради и баничарница

Пожар пламна в къща в Благоевград, но бързо бе загасен от огнеборците. Инцидентът възникна днес в следобедните часове на ул. „Славянска“ в района на поликлиниката. За минути са пристигнали два екипа на пожарната, която се намира съвсем наблизо от местопроизшествието. Предприети са действия по потушаването на огъня, който бързо обхванал покрива. Имало е реална опасност пламъците да се пренесат върху съседни къщи и ъгловата баничарница, но благодарение на бързата и професионална реакция на пожарникарите, това не е допуснато. Пожарът е овладян и загасен.

Изгорели са 150 кв. от покривната конструкция на къщата. Пострадали няма, двамата възрастни мъже, които са били вътре, са успели своевременно да излязат извън сградата.

Най-вероятно пожарът е предизвикан от отоплителна печка на твърдо гориво. Причината ще се изясни в хода на полицейското разследване.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА