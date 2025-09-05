Пожар обхвана три села в Кюстендилско

Пожар избухна в землището на селата Мазарачево, Драговищица и Ломница в община Кюстендил вчера следобед. Огънят се разви на голяма площ от сухи треви, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

На място работиха четири екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и доброволци и екипи от Горското стопанство. Пожарникарите работиха усилено за ограничаване на огнената стихия, която засегна предимно суха растителност. Въпреки че пламъците обхванаха значителна площ, нямаше опасност за близките населени места.

Горските служители се включиха в гасенето заради близостта на пожара до гористи терени. Доброволците от региона също дадоха своя принос в борбата с огъня.

Областта около Кюстендил е особено чувствителна към пожари през топлите месеци заради сухата растителност. През последните седмици в региона са възникнали няколко подобни инцидента, които са били успешно овладени.

ИВАН ИВАНОВ





