Пожар обхвана 500 декара гора в Хасковско

Голям горски пожар избухна в събота следобед между хасковските села Въгларово и Тракиец.

Огънят е унищожил сухи треви и храсти и е навлязъл в широколистна гора, като засегнатата площ е достигнала около 500 декара, съобщава Нова. Гъст дим се вижда от километри. В потушаването участват жители на двете села и земеделци, които помагат на пожарникарите. На терен работят и 7 екипа огнеборци заедно с горски служители.



Включен е и булдозерът на областната дирекция, който прави просеки в трудния терен. Фронтовете към селата Въгларово и Тракиец са овладени, но силният вятър със скорост близо 40 км/ч затруднява пълното локализиране на пожара. Пламъците са тръгнали от местност между два язовира. Предстои разследване за причините, като не се изключва човешка небрежност.





