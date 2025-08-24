Пожар пламна в боровата гора над с. Сенокос, при гасенето откриха канабисова нива

Огнеборци гасиха пожар над село Сенокос, община Симитли. Огънят е пламнал днес сутринта и обхванал труднодостъпен терен в местността Негован. На място са изпратени няколко екипа на пожарната служба от Благоевград и горски служители, а община Симитли започна да набира доброволци, тъй като техниката трудно достига до мястото. Сборният пункт бе до мандрата в близост до селото, като кметът на Симитли Апостол Апостолов координираше действията с екипите, свързани с овладяването на обстановката и предприемането на последващи мерки за обезопасяване на района.

Пожарът над с. Сенокос е обхванал близо 10 дка борова гора /сн. 2,3/ сн.3

Огънят е обхванал около 10 декара борова гора над селото, няма опасност за къщите, информира инж. Благой Кишев, директор на Държавно горско стопанство в Симитли. Благодарение на общите усилия до обяд пожарът е локализиран и разрастването му е предотвратено. Междувременно при потушаването на пожара била открита канабисова нива. Не е изключено пожарът да е предизвикан от цигара на „наркоземеделец“. По случая е образувано разследване.

Щетите от горския пожар са в процес на изясняване. В събота следобед горя пожар в района на петричкото село Рупите. Той е потушен за часове от огнеборците, но изгоря земеделска земя около 5 декара, съобщи директорът на „ДГС Петрич” инж. Николай Тановски.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






