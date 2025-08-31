Пожар пламна на сметището в Цалапица

Четири противопожарни екипа гасиха пожар на сметището в пловдивското село Цалапица. Засегнатата е площ от около 500 кв.м, съобщиха от Пожарната. Сигналът за пламналите отпадъци е получен около 5:00 ч. в неделя сутрин.

При замерването с мобилната станция на Сектор „Специализирани оперативни дейности“ не са отчетени нива на замърсяване на въздуха.

Откритото пламъчно горене е било ликвидирано. За погасяване на тлеещите участъци в дълбочина на място работят булдозер от оператора, челен товарач и четири самосвала, подсигурени от Община Пловдив. Осигурени са и водоноски от общинското предприятие „Чистота“. Уведомени са и дежурните еколози на РИОСВ – Пловдив.

