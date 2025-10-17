Показно убийство в Кипър: Застреляха футболен президент пред дома му

Президентът на втородивизионния кипърски футболен отбор Кармиотиса – Ставрос Демостенус, беше застрелян в Лимасол, съобщиха от местната полиция.

Според предварителните информации, въоръжен мъж е карал мотоциклет и е открил огън по колата на 49-годишния Демостенус в близост до дома му, докато бизнесменът се е опитвал да се качи в превозното средство. Синът на Демостенус е станал свидетел на разстрела и е опитал да откара баща си в болница, но е катастрофирал на магистралата. Баща му почива в колата.

Отборът Кармиотиса се състезаваше в първа дивизия миналия сезон, а през настоящия изпадна във втора дивизия. От създаването си през 1979 г. играе предимно в по-ниски дивизии.

В последно време за тима играха българските вратари Мартин Луков и Димитър Евтимов, а за кратко като треньор на тима бе привлечен световният шампион с Италия от 2006 година Мауро Каморанези.

Правоохранителните органи потвърдиха, че убийството е било предумишлено и се издирва извършителят. Разследващите се опитват да възстановят хронологията на нападението, използвайки записи от видеонаблюдение и показания на свидетели.

През тази година Демостенус изрази амбицията да се кандидатира за президент на Кипърската футболна федерация, но в крайна сметка не беше сред кандидатите.