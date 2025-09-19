Полагат маркировка по участък от пътя Гюешево- Кюстендил, поетапно ще се променя организацията на движение

През следващата седмица – от 23 до 28 септември, заради полагане на маркировка ще се променя организацията на движение в посока Радомир, по участък от път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Дейностите ще се изпълняват между 8:00 и 18:00 ч., като поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Между 23 и 28 септември, от 8:00 до 17:00 часа, за възстановяване на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната.

Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Кюстендил предприеха съвместни мерки за повишаване на безопасността на движение по път I-6 Кюстендил – София в района на с. Ябълково, като според уговорка между две институции от АПИ ще възстановят и подменят стълбовете, а общината ще осигури свързването им с електроразпределителната мрежа. През март тази година в АПИ постави предпазната оградна мрежа с дължина около 3 км в участъка. Причина за предприетите мерки е инцидент от края на миналата година между лек автомобил и коне, при който загина момиче на 18 години, а двама души бяха ранени.





