Полезни съвети за спокойна и пълноценна бременност

Бъдещите мами вече са разбрали, че резките промени в емоционалното състояние са толкова характерно явление през бременността, колкото и факта, че коремът наедрява през деветте месеца.
Ще ви представим няколко съвета как да преминете по-леко през всичките ѝ етапи:
1. Прекарвайте време с любимите хора
Прекарването на време с хора, на които държите, може да ви помогнe да намалите тревожността и стреса. Разговорът с любим човек също може да бъде сигурен начин да се посмеете, а смехът е здраве.
2. Медитирайте
Медитацията има безброй ползи, като например:
– намалява стреса
– намалява тревожността
– насърчава положителен поглед върху живота
– повишава самосъзнанието
– генерира добри чувства към себе си и другите
– подобрява съня
– помага за овладяване на болките
– намалява кръвното налягане
Всички тези ползи могат да доведат до по-щастлива бременност и живот като цяло!
3. Вземете подготвителни уроци за родителство
Подготвителните класове за родители могат да изградят увереност и да намалят тревожността от предстоящото раждане и отглеждане на дете.
4. Опитайте се да си осигурите пълноценен сън
Много бременни жени изпитват умора от бременността, което може да ги накара да се чувстват разстроени и тъжни. Решаването на този проблем и получаването на пълноценен сън може да промени всичко.