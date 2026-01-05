„Полена“ спечели мемориала „Иван Янчев“ в Симитли, звезда на „Левски“ гледа от трибуните

Отборът на „Полена“ спечели коледния турнир в Симитли в памет на дългогодишния футболен деятел от с. Черниче Иван Янчев. Първенците победиха на финала „Севера“ с 4:1. Третото място заслужи „Осеново“, надиграл в директния спор „Ораново“ с 3:1. Проявата уважи местният народен представител Стефан Апостолов, а сред многобройната публика присъстваха настоящи и бивши футболисти, които през годините многократно са участвали в надпреварата. На трибуните бе и звездата на „Левски“ Радослав Кирилов.
След края на оспорваните мачове кметът на Симитли Апостол Апостолов, утвърдените футболни имена от общината Радослав Бачев, Радослав Митревски, Антон Бачев и Димитър Атанасовски, както и изпълнителният директор на ФК „Септември“ (Сим) Пламен Скендерски, наградиха тимовете, достигнали до финалната фаза.
На церемонията присъства и синът на Ив. Янчев – Борислав Янчев, който поздрави участниците и връчи купата за първо място. Наред с купите и парични награди за първите три отбора, бяха раздадени и индивидуални отличия. Плакетът в памет на Иван Янчев получи кметът на с. Полена Веселин Топузов, който активно се включи в спортната надпревара. За най-добър вратар бе определен Николай Мутавджийски от „Полена“, най-добър защитник е Даниел Кюртов от „Осеново“, голмайстор на турнира стана Марио Ивов (Осеново), най-полезен играч е Росен Петров (Полена), а най-добър нападател – Ивайло Мутавчийски (Полена). Проявата се организира повече от 20 г. под патронажа на общинския кмет Апостол Апостолов и със съдействието на ФК „Септември“ (Сим).
ИВАН ДИМИТРОВ