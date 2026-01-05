„Полена“ спечели мемориала „Иван Янчев“ в Симитли, звезда на „Левски“ гледа от трибуните

Отборът на „Полена“ спечели коледния турнир в Симитли в памет на дългогодишния футболен деятел от с. Черниче Иван Янчев. Първенците победиха на финала „Севера“ с 4:1. Третото място заслужи „Осеново“, надиграл в директния спор „Ораново“ с 3:1. Проявата уважи местният народен представител Стефан Апостолов, а сред многобройната публика присъстваха настоящи и бивши футболисти, които през годините многократно са участвали в надпреварата. На трибуните бе и звездата на „Левски“ Радослав Кирилов.

„Полена“ (сн. 1) и „Севера“ (сн. 2) след награждаването



След края на оспорваните мачове кметът на Симитли Апостол Апостолов, утвърдените футболни имена от общината Радослав Бачев, Радослав Митревски, Антон Бачев и Димитър Атанасовски, както и изпълнителният директор на ФК „Септември“ (Сим) Пламен Скендерски, наградиха тимовете, достигнали до финалната фаза.

В. Топузов взима приза „Ив. Янчев“ от Ап. Апостолов

Турнирът премина при голям зрителски интерес



На церемонията присъства и синът на Ив. Янчев – Борислав Янчев, който поздрави участниците и връчи купата за първо място. Наред с купите и парични награди за първите три отбора, бяха раздадени и индивидуални отличия. Плакетът в памет на Иван Янчев получи кметът на с. Полена Веселин Топузов, който активно се включи в спортната надпревара. За най-добър вратар бе определен Николай Мутавджийски от „Полена“, най-добър защитник е Даниел Кюртов от „Осеново“, голмайстор на турнира стана Марио Ивов (Осеново), най-полезен играч е Росен Петров (Полена), а най-добър нападател – Ивайло Мутавчийски (Полена). Проявата се организира повече от 20 г. под патронажа на общинския кмет Апостол Апостолов и със съдействието на ФК „Септември“ (Сим).

ИВАН ДИМИТРОВ