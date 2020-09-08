Полето си има балкански шампион по бодибилдинг

Община Симитли си има балкански шампион по бодибилдинг. Това е Владимир Димитров от село Полето. Балканското първенство се проведе в Румъния, в град Дробета – Турну Северин. Категорията, в която Влади участва, е до 70 кг, като в нея той се конкурира с румънец, сърбин, македонец и българин. Влади показа изключителен резултат и спечели златото.

Припомняме, че Владимир Димитров преди седмица спечели златния медал на турнир „Хеброс“, с което си извоюва участието на Балканското първенство по бодибилдинг.

ИВАН ИВАНОВ

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