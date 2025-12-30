Ползватели на услугата „Асистентска подкрепа“ в Благоевград отбелязаха свои лични юбилеи

Ползватели на услугата „Асистентска подкрепа“ отбелязаха свои лични юбилеи. В знак на внимание и уважение община Благоевград и Бюджетно звено „Комплекс за социални услуги“ подготвиха малки подаръци за възрастните хора.

Годишнини честваха Роса Попова, която навърши 95 години на 6 декември, Стефанка Стойчева – 85 години на 16 декември, Евдокия Хамбарджийска, отбелязала 100 години през 2025 г. и единствената столетница в услугата, както и Елка Тюфекчиева, която получи подарък по повод 90-годишния си юбилей.

В момента чрез социалната услуга „Асистентска подкрепа“ всеки делничен ден над 130 жители на община Благоевград (хора с увреждания и самотноживеещи стари хора) получават подкрепа за справяне с ежедневни дейности, съобразно индивидуалните им нужди.