Ползите от чесъна през сезона на грипа

Когато настъпи сезонът на грипа и настинките, много хора посягат първо към аптеката. Но природата от векове ни е дала едно от най-силните естествени средства за подкрепа на организма – чесъна. Той неслучайно е наричан „естествен антибиотик“.

Какво прави чесъна толкова ценен?

Чесънът съдържа активно вещество, наречено алицин, което се освобождава при смачкване или нарязване на скилидката. Именно то има силни антибактериални, антивирусни и противогъбични свойства.

Освен това чесънът е богат на:

витамин C

витамин B6

манган и селен

мощни антиоксиданти

Тази комбинация подпомага имунната система и помага на организма да се справя по-ефективно с инфекции.

Ползи от чесъна по време на грипния сезон:

1. Подсилва имунитета

Редовната консумация на чесън стимулира защитните клетки в организма и повишава устойчивостта към вируси и бактерии.

2. Може да намали риска от разболяване

Някои изследвания показват, че хората, които приемат чесън редовно, боледуват по-рядко и прекарват настинките по-леко.

3. Облекчава симптомите

Чесънът може да помогне при:

запушен нос

възпалено гърло

кашлица

обща отпадналост

Той подпомага втечняването на секретите и има лек загряващ ефект.

4. Подкрепя сърдечно-съдовата система

По време на боледуване кръвообращението и кръвното налягане често се колебаят. Чесънът спомага за по-добър кръвоток и има благоприятен ефект върху сърцето.

Как да консумираме чесън за максимален ефект?

Най-полезен е суровият чесън, тъй като термичната обработка намалява част от активните вещества. Добри варианти са:

счукан чесън с мед и лимон

добавен към салати

смесен с кисело мляко

в топла, но не вряща супа

Съвет: След като смачкате чесъна, изчакайте 5–10 минути преди консумация – така се образува повече алицин.

Важно уточнение

Чесънът не замества лекарствата, но е отличен естествен помощник за превенция и подкрепа на организма. Хора с чувствителен стомах или специфични заболявания трябва да го консумират умерено.

В сезона на грипа чесънът е леснодостъпен, евтин и изключително ефективен съюзник на здравето. Включен редовно в менюто, той може да помогне не само да се разболяваме по-рядко, но и да се възстановяваме по-бързо.