„Политехника“ лидер след труден успех над втория отбор на „Левски“

Баскетболистите на „Политехника“ записаха петата си победа от началото на сезона в Западната „А“ група, надделявайки с 83:79 (17:12, 22:23, 27:18, 17:26) над втория отбор на „Левски А“. Успехът дойде пред стотина зрители в зала „Спортна“. Лилавите имаха аванс от 5 точки след ниско резултатна първа четвърт, а през вторите 10 минути видяха, че съперникът им няма да се даде без бой, показвайки добри неща в атакуващ план. Третата част бе най-силна за тима от Дупница, който добави 9 т. към аванса си с добро нападение и солидна защита. В последната четвърт обаче столичани дадоха всичко от себе си и бяха близо до продължение. Домакините показаха по-здрави нерви в няколко решителни отигравания в заключителните 2 минути и взеха мача. Над всички за пореден път беше Мартин Петров, който завърши с 25 т., 5 асистенции и 4 борби. За сините с най-добри показатели бе Максим Бочев. С успеха лилавите оглавиха класирането с 12 т. (5 победи, 2 загуби). Софиянци остават 4-ти с 10 пункта (3 п., 3 з.). В следващия кръг „Политехника“ гостува на предпоследния „Чавдар“ (Троян).

). По-малките фенове на лилавите подкрепят любимците си със скандирания и знамена



„ПОЛИТЕХНИКА“: М. Петров-25, Йорданов, Кр. Георгиев-7, Ваклинов-9, Пенев-12 (Генов-11, Богданов, Ангелов-4, Б. Петров-15)

„ЛЕВСКИ А“: Кирилов-18, Бочев-20, Динев-11, Делев-3, Кайнаров-12 (М. Димитров, Славев-3, Павлов-4, Жеков, Вълчев-8)

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

