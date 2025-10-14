„Политехника“ надигра „Чавдар“ за първи успех през сезона

„Политехника“ надигра „Чавдар“ (Троян) с 87:63 (24:17, 21:21, 17:10, 25:15) в Дупница и записа първи успех през новия сезон в Западната „А“ група, след като загуби драматично предишните си две срещи с по 2 точки разлика от „Хасково“ и втория отбор на „Левски“. Пред 50-ина зрители в зала „Спортна“ домакините наложиха своето темпо още в началните минути и ясно показаха, че няма да се затруднят с троянци. Гостите опитаха да се закачат във втората четвърт, когато „Политехника“ пусна някои от резервите. През всички останали четвъртини обаче лилавите доминираха и въпросът беше с колко ще спечелят двубоя. Най-резултатни за дупничани бяха Стефан Михайлов и появилият се от пейката Стоян Ангелов, които се отчетоха с по 14 т. За „Чавдар“ с 14 пункта се отличи Камен Пенчев, а Станислав Валентинов добави 13. В следващия кръг „Политехнка“ среща „Видабаскет“ от 18.00 ч. в неделя в столичната зала „Фестивална“.

„ПОЛИТЕХНИКА“: Генов-7, Ел-Аюби-7, Б. Петров, Михайлов-14, Пенев-9 (Челенков, Богданов-12, Кр. Георгиев-10, Александров-7, Ваклинов-7, Ангелов-14, Йорданов).

„ЧАВДАР“: Г. Бойнов-7, К. Пенчев-14, Валентинов-13, Острев-14, Войников-7 (Х. Бойнов-2, Славков-5, Станев-1).

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



