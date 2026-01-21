Политиците в Пиринско за оставката на Радев: Намигване с нова профилна снимка, стихове от сърце и мрачни прогнози за поредния месия

„Сипах си! Двойно! Нека да е хаирлия!“. Така бившият областен председател и депутат от БСП – Благоевград Емил Костадинов коментира оставката на президента Румен Радев минути след обръщението на държавния глава към българите в понеделник и намека му, че влиза в политиката.

„Много дълго време е очаквана тази новина. И се надявам, че това е добра новина“, добави Костадинов вчера.

Ем. Костадинов В. Христов Стоян Божинов

Вл. Димитров Ю. Гошев Й. Татарски

Ал. Палапуов А. Камбуров А. Адемов

Р. Плевнелиев Ст. Здравков

П. Панайотов К. Хаджийски Луна



Оставката на Радев всъщност отново поляризира мнението на българите, този път по оста доколко тя е била очаквана и доколко е изненадваща, до сряда ли Радев ще обяви евентуалния си политически проект, или до края на седмицата, кои партии ще застанат зад него и за кои няма никакъв шанс, доколко редно беше да използва ефирното време като президент, за да се откаже от поста, защо оставката дойде точно преди избора на служебен премиер или всъщност много закъсня, и т.н., и т.н. Въпреки различията в мнението оказа се обаче, че никой не е останал безразличен към новината, както и че в един или друг момент всеки се е снимал с президента Р. Радев и държи непременно да покаже снимката в социалните мрежи.

Някои от политиците в Югозапада реагираха безгласно – например лидерът на БСП в Благоевград Веселин Христов просто смени профилната си снимка. Това най-вероятно бе намигване към половинката на президента Десислава Радева, която си смени профилната снимка минути след като президентът й благодари в ефир за подкрепата и помощта, и създаде нов тренд.

Бившият общински съветник от ВМРО в Петрич Стоян Божинов все толкова безсловесно публикува линк към публичната група „Подкрепа за президента Радев“.

Други като бившия областен управител и върл поддръжник на Радев – Владимир Димитров, към момента се задоволяват само да постват публикации, които одобряват. Например за статия на Мартин Карбовски, завършваща с „Не сме с вас, господин Президент. Вие бъдете с нас“, Димитров е добавил късо „Подкрепям! Много силно казано!“, а хората, изразяващи обратното мнение, удостоява с определението „Жалкари!“.

„Най-после! Успех, г-н Президент! С Вас сме!“, даде рамо на президента и бившият областен председател на БСП в Благоевград Юлиян Гошев, а съпартиецът му Александър Палапуов изрази одобрението си на идеята Румен Радев да участва в предсрочните парламентарни избори индиректно – като честити поста президент на Илияна Йотова.

Идеологът на БСП Кочериново Йордан Татарски избърза да задоволи любопитството на съидейниците си с уточнението, че няма да бъде част от екипа на Р. Радев, но пък щял да гласува за него.

В. Гальова с президента Румен Радев



От червените редици в Пиринско най-многословен беше съветникът от Гоце Делчев Абедин Камбуров:

„Положителното е, че днес политическият процес у нас се отпуши. Това, че политикът с най-висок рейтинг Румен Радев ще участва в парламентарни избори, е добра новина, защото този казус тегнеше не само върху управляващите, но и върху опозицията, а най-вече върху избирателите.

Не изпадам в еуфория и свръхочаквания – вече не съм на 20 и през последните години видях прекалено много дивотии.

Днес гледам единствено делата. Пожелавам му да бъде на висотата на очакванията, защото всички преди него не успяха“.

Въодушевен, Камбуров дори написа на един дъх задъхано стихотворение за Президента – без препинателни знаци, но видимо много искрено:

„В небето бди над нас Орел

Достоен честен Генерал

Безстрашен доблестен и смел

За Отечеството би умрял

Готов да си даде живота

За да ни има кат народ

Би жертвал себе си Пилота

Над него е единствен Бог

Мъжкар за пример и уважение

Със изтребителя свръхзвуков

С безупречното поведение

Войските води като Жуков

С юмрук в ръката се изправи

и върху мафията го стовари

Величествен е Румен Радев

И пръв сред всичките другари“

В отсрещния лагер – този на ГЕРБ, стихове не сътвориха, но коментарите бяха изразителни. Най-писмовният гербаджия в Пиринско – бившият евродепутат Асим Адемов, който в момента е съветник на премиера в оставка, първо взе на мушката враг №1 – ПП-ДБ, а после и Радев:

„За един политик от Държавна сигурност пътят към Европа минаваше през Босфора. За ПП-ДБ пътят минава през Венецуела. Сега се появи месия, за когото пътят към Европа минава през портите на Кремъл. Единствено партиите от коалицията ГЕРБ-СДС ни водиха винаги директно в Европа. Дали джензитата вече се усетиха как батковците им Асен и Иво хулигана ги извозиха? Батковците им клякаха на площада пред Радев, после накараха младите да подскачат на площада. Накараха ги да подскачат, а те им сервираха на тепсия дистрибутора на руските интереси в България Румен Радев. Борецът срещу мафията Радев, подкрепен от видните представители на мафията Васил Божков, Ахмед Доган и цяла плеяда членове на новия Отечествен фронт, създаден от мракобесната Държавна сигурност.

А джензитата и техните родители могат да пътуват, да работят, да се образоват в най-свободната част на света Европейския съюз най-вече заради заслугите и усилията на двете партии от коалицията ГЕРБ-СДС! Защото тези две партии винаги са водили България директно в Европа! Не през Босфора, не през Венецуела, не през Кремъл! Но, както се казва, с клякане и подскачане само не става, трябва си и малко акъл!“.

„Не разбирам еуфорията по Радев, всички знаят, че той ще ни извади от ЕС и ще ни вкара в Руската федерация и рублата“, включи се в хора на ГЕРБ и бившият президент Росен Плевнелиев, който е от Гоце Делчев.

„Десет минути изказване и един наистина положителен извод: от утре Радев няма да бъде президент на България“, захапа Радев и младата надежда на ГЕРБ в Петрич Станислав Здравков, който е парламентарен сътрудник на местния депутат Костадин Стойков.

След като преспа с новина №1 на България, вчера по темата се изказа и речовитият д-р Панчо Панайотов, седесар, първият демократично избран кмет на Дупница:

„В САЩ все повече се разгръщат коментарите (от конгресмени, губернатори) за 25-а поправка на Конституцията. Президентът може да бъде отстранен при невъзможност да изпълнява компетентно задълженията си поради очевидно психически, когнитивни дефицити (публично се говори и сред тези хора, че той е за психиатрията, а не за Белия дом). Впрочем Европа ще стане по-силна, по обединена след този имбецил. От него най ще пострада САЩ. Но този си е техен президент, те да му мислят. А ние. От вчера буря. Буря в чаша вода. Новия кандидат-партиец го познаваме. Отлично. Блажени са вярващите. Коренът на тази вяра е в Библията и е единствено вярата в Бог. Вярата в профания ни свят е глупост. Вярваш в невидяното. Думите дупки правят ли. Доверието се изгражда трудно. С поведението, с действията, с живота ти. Думите не изграждат доверие. Те унищожават доверието. А новоизлюпения партиец го видяхме и в думите, и в поведението. Вярата в профанния ни живот е глупост. А бедността е най-справедливото наказание за глупостта на един народ. Душици. Пак кандидати да ви излъжат. Много здраве от село“.

Сред радващите се на новото президентско поприще – кандидат за депутат с мнозинство в 52-ия парламента, се записа даже Величка Гальова, кметицата на разложкото с. Годлево, която преди броени дни за пореден път загуби делото, което води за отстраняването й от кметския пост поради конфликт на интереси. Естествено, Гальова си пусна и снимка с Радев, под която написа накратко „Успех, г-н Президент!!!“. Припомняме, че селската управничка 2 мандата бе избирана като кандидат на ГЕРБ, но този й мандат е от СДС-ВМРО.

Според бившия кандидат-кмет на Благоевград и общински съветник Калоян Ханджийски излизането на Радев с нов политически проект и напускането на президентството към края на втория мандат е „удобно и навременно“. По думите му профилът на бъдещата формация вече се очертава – с участие на кадри от БСП и от служебните правителства на Радев, както и общественици от център-лявото пространство.

За капак наред с всички национални политици по въпроса с оставката на президента се изказа и Луна. В свой пост русата фолк дива пак си издигна кандидатурата за президент, който няма да мълчи и няма да се крие за празни думи.

„Мили мои, въпросът вече не е дали мога. Въпросът е готови ли сте?“, прехвърли топката в ръцете на потенциалните си избиратели певицата, която през 2021 г. вече се пробва да застане начело на държавата и получи 0,8% подкрепа въпреки дълбокото й убеждение, че за „Луна Президент!“ са гласували над 300 000 гласоподаватели от България и чужбина.

ВАНЯ СИМЕОНОВА