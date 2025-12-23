Топ теми

Политици с различни окраски започват строеж на най-големия мол за храни и стоки за бита в Гоце Делчев

Дата:
от: Бизнес
(1) Коментар
( 440 )

Две гоцеделчевски фирми – „Керамика“ АД – за производство и търговия с керамични изделия и бетонови изделия, и МВСО ООД – за производство и търговия с конфекция, трикотаж, обувки и кожени облекла и изделия, обявиха намерение да направят най-големия търговски комплекс в Гоце Делчев с магазини за хранителни и нехранителни стоки плюс стоки за бита, заедно със складове, дизел генератор и трафопостове.

Пресечната точка на двете фирми са бизнесменът Васил Циров, който е мениджър на школата на Николина Чакърдъкова, с която преди време заедно бяха в кандидатдепутатската листа на партия АБВ, както и бизнесмените Ангел Гераксиев – в момента съветник в ОбС – Гоце Делчев от „Левицата!“, и бившите му съпартийци в МК „За Гоце Делчев“ Илиян Койков и Йото Петров, който преди години беше основател на СДС в общината. Всички са собственици или членове на ръководството на двете дружества.

Васил Циров
Ангел Гераксиев
Илиян Койков
Йото Петров

Политиците планират да разгърнат комплекса в 6 едноетажни сгради, частично оградени от подпорни стени заради голямата денивелация на терена. Той е в центъра на града и до него ще има 3 достъпа, единият от които ще е откъм кръговото кръстовище на ул. „Планински ливади“, което се изгражда в момента.

Корпусите на промишления мол ще се отопляват на ток. Между сградите ще бъдат разположени паркинги за посетителите на центъра заедно с вътрешни алеи за зареждане на складовете със стока.

Документацията на обекта вече е на финалната права, защото от миналия месец за него има издадена строителна виза от главния архитект на Гоце Делчев.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Tags:

Подобни новини

1 Коментар

  1. Неврокоп

    Много хубава новина. Дано и някъде в центъра направят такъв мол. Няма само помаците да строят и превземат града. Дано преместят и Пепко. Нека целият град знае, че мазния Меркез е заложил клауза в договора с Пепко, в която забранява продажбата на коледни играчки. Тази година имаше само от миналогодишните. Група хора сме изпратили оплакване до централата на вериги Пепко

    Отговори

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *