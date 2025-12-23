Политици с различни окраски започват строеж на най-големия мол за храни и стоки за бита в Гоце Делчев

Две гоцеделчевски фирми – „Керамика“ АД – за производство и търговия с керамични изделия и бетонови изделия, и МВСО ООД – за производство и търговия с конфекция, трикотаж, обувки и кожени облекла и изделия, обявиха намерение да направят най-големия търговски комплекс в Гоце Делчев с магазини за хранителни и нехранителни стоки плюс стоки за бита, заедно със складове, дизел генератор и трафопостове.

Пресечната точка на двете фирми са бизнесменът Васил Циров, който е мениджър на школата на Николина Чакърдъкова, с която преди време заедно бяха в кандидатдепутатската листа на партия АБВ, както и бизнесмените Ангел Гераксиев – в момента съветник в ОбС – Гоце Делчев от „Левицата!“, и бившите му съпартийци в МК „За Гоце Делчев“ Илиян Койков и Йото Петров, който преди години беше основател на СДС в общината. Всички са собственици или членове на ръководството на двете дружества.

Васил Циров Ангел Гераксиев Илиян Койков Йото Петров

Политиците планират да разгърнат комплекса в 6 едноетажни сгради, частично оградени от подпорни стени заради голямата денивелация на терена. Той е в центъра на града и до него ще има 3 достъпа, единият от които ще е откъм кръговото кръстовище на ул. „Планински ливади“, което се изгражда в момента.

Корпусите на промишления мол ще се отопляват на ток. Между сградите ще бъдат разположени паркинги за посетителите на центъра заедно с вътрешни алеи за зареждане на складовете със стока.

Документацията на обекта вече е на финалната права, защото от миналия месец за него има издадена строителна виза от главния архитект на Гоце Делчев.

ВАНЯ СИМЕОНОВА