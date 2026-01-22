Политически реакции на присъединяването на България към Съвета за мир

Политически реакции, след като премиерът в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Желязков участва в церемонията, която се състоя в Давос.

В сряда кабинетът е взел решение България да се присъедини към държавите учредителки, но предстои ратификация от парламента, съобщиха от правителствения пресцентър.

Първоначално Тръмп поиска вноска от 1 млрд. долара от държавите, които искат да участват, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване. „Нашето участие е изцяло доброволно и се оценява подобаващо както от САЩ, така и от международната общност“, каза Росен Желязков.

Последваха политически реакции. Божидар Божанов от ДБ определи присъединяването на България като грешно, неадекватно и опасно решение на правителството.

„Това е пробив срещу общата политика на ЕС. Довечерта има среща на върха на лидерите на ЕС, където да се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в пореден „троянски кон” и застава заедно с Орбан, единствените от европейските държави, е много тревожно. Останалите държави там са Беларус и държави с авторитарни режими. България не следва да има място там”, заяви Божанов, цитиран от Нова.

„Мястото на България е в сърцето на Европа и Европа трябва да бъде единна. Европа трябва да взима единно решенията си и да не бъде пробивана през една или друга по-слаба държава. България, за съжаление в момента, заема такава позиция”, смята Божанов. Той поздрави Николай Младенов за позицията, която заема.

„Но този съвет, не е само за Газа. Той е заявка за нещо много повече и това не може да бъде решение, взето от отиващо си правителство без никаква консултация с парламента”, смята Божанов.

Според Атанас Славов това действие на премиера и външния министър влиза в директна колизия с няколко конституционни принципа и разпоредби. „Член 4 от Конституцията ясно посочва, че Република България участва в изграждането и развитието на ЕС. Това означава, че ние трябва всяка външнополитическа инициатива предварително да я консултираме в рамките на ЕС, тъй като част от договора за ЕС е изграждането на общата външна политика и политика по сигурност”, каза Славов.

„На второ място, член 24 от Конституцията изисква нашата външна политика да следва принципите на международното право и да работи за изграждането на справедлив международен ред. Обявената инициатива за така наречения Съвет за мир всъщност цели обратното – да подкопае и да ерозира принципите на международното право, такова каквото го познаваме след Втората световна война и след началото на 90-те години. Да обезсмисли до голяма степен и да дублира ООН и механизма за вземане на решения в ООН и всъщност нарушава по този начин основни принципи на нашата Конституция”, каза Славов.

„На трето място, Конституцията изисква, ако България се присъединява към международни организации, а този Съвет за мир има претенцията да бъде такава международна организация, това задължително да става след вземане на решение в рамките на Министерския съвет, предварителни консултации и задължително ратифициране на международен договор за присъединяване от парламента”, отбеляза още Славов.

„Нито едно от тези неща не се е случило, преди премиерът и външният министър да заявят, че ние ставаме част от Съвета за мир”, каза Славов.

„Когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам. Това са думите на Бойко Борисов. Пеевски е под тежки санкции от САЩ и той много иска да се сложи на Тръмп. И сега българският премиер, барабар Петко с мъжете, отишъл да се снима там”, каза Мирчев. „Президентът Радев не предприема никакъв ход – най-подозирания за Троянски кон. Прави го Бойко Борисов с неговото правителство по искане на Делян Пеевски. България за пореден път се превръща в Троянски кон на ЕС”, каза партийният лидер.

Позиция дойде и от Делян Пеевски.

„Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес“, се казва в позицията, разпространена от пресцентъра на „ДПС-Ново начало“.

„Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони. За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред“, се казва в позицията.