Политически сблъсъци преди петия вот на недоверие (ОБЗОР)

Официалното откриване на последния участък от автомагистрала „Европа” отвори път за нов политически скандал. Управляващите отправиха обвинения към предишни правителства за забавянето. Мнозинството разкритикува опонентите си и по отношение на мотивите за новия, пети вот на недоверие, като се очаква той да бъде в сряда, а гласуването по него – 24 часа след това. Темата е правосъдие и вътрешен ред, която успя да обедини цялата опозиция.

По време на откриването на новия пътен участък, премиерът Росен Желязков обяви, че ще изслушат мотивите в пленарна зала, но по думите му в голямата си част включват наследени проблеми от предишни правителства. И заяви категорично – мнозинството е стабилно.

„Когато откривахме магистралата до Ниш, бяхме уверени, че в много скоро време, до 1-2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4-5 години безвремие“, отбеляза Желязков. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта и развитието на самия проект.

„Когато започнахме първоначално, пътят минаваше през населените места, през гори. Трябваше да е готов преди три години. Вятърът на промяната ни струваше 50% по-скъпо, а тук индексацията е най-малка – на „Хемус“ е два пъти повече”, каза Борисов. И докато разговорът за работата по магистралата вече е в минало време, то близкото бъдеще ще донесе остър сблъсък по петия вот на недоверие.

„Става дума за узурпиране на репресивна власт, която се използва за атака към опозицията“, категоричен бе председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов. Според управляващите мнозинството си остава стабилно.

„Какво предлагат – да се прегърнат с „Възраждане“? „Възраждане“ са против европейския ни път. Това е лицемерие и това, че не ги интересува какво ще се случи на президентските избори – изобщо не им пука“, каза Бойко Борисов. А премиерът беше категоричен: „Колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени, в голямата си част са генерирани като скандали, те правят правителството още по-мотивирано“.

На този етап съдбата на правителството изглежда ясна – има достатъчно подкрепа. Не се очертават и персонални смени, въпреки че Бойко Борисов отчете като грешка реакцията на МВР по случая в Русе. По този повод Атанас Атанов заяви: „Главата на Даниел Митов е на дръвника, така че, ако има интерес, ще го сменят“.

„Трябваше още няколко часа да запазят хладнокръвие, да излязат записите и всичко да приключи още там и да се остави в съдебна фаза", коментира лидерът на ГЕРБ.






