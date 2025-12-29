Полицаите от Първо РУ в Перник  задържаха нарушители на Коледа

Четири бързи производства за шофиране на автомобили под въздействието на наркотични вещества, без книжка и за хулиганство са започнати от служители на Първо РУ. На 24 декември около обяд на пътен възел „Хумни дол“ в областния град бил проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 28-годишен перничанин. След справка в масивите на МВР било установено, че мъжът шофира в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление без книжка. Задържан е за срок до 24 ч. с полицейска заповед и работата по случая продължава.

Отново на 24 декември около 30 минути преди полунощ на ул. „Краище“ в областния град бил проверен лек автомобил „Мерцедес“ с водач 26-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за канабис. Задържан е за срок до 24 ч. с полицейска мярка, а работата по документиране на случая продължава.

Перничанин е управлявал лек автомобил „Ауди“ под въздействието на опиати. 49-годишният мъж бил проверен на 27 декември около 19:10 ч. на ул. „Захари Зограф“ в областния град. Задържан е за срок до 24 ч. с полицейска мярка и действията по разследването продължават.

36-годишен перничанин е задържан за хулиганство. Сигнал за мъж, който нанася щети на фасадата на офис на частна охранителна фирма в областния град, бил подаден на 26 декември малко преди 06:00 ч. сутринта. Служители на полицията и гардове от фирмата реагирали незабавно и бил установен и задържан предполагаемият извършител – 36-годишен мъж от гр. Перник. Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 ч.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА