Полицаи намериха тютюн, цигари и алкохол без бандерол в къщи в Белица и с. Краище

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението на акцизни стоки без поставен бандеролен знак, на 21.11.2025 г. в гараж, прилежащ към къща в с. Краище, общ. Белица, от полицейски служители на РУ-Разлог е установено, че 38-годишна жителка на селото съхранява около 340 къса цигари без поставен задължителен бандеролен знак. На същата дата е проверена и къща в гр. Белица, обитавана от 83-годишен мъж от града, където са открити осем полиетиленови чанти, съдържащи общо около 8,080 килограма тютюн без бандерол, електронна везна и около 14 пластмасови туби, съдържащи течност с мирис на алкохол,без акцизен бандерол.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.