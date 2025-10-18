Полицай прати „Беласица“ на областния финал след мач с 18 дузпи срещу „Пирин“ (Рз) на „Царя“

18 дузпи трябваше да бъдат изпълнени на „Царя“ след равенството 1:1, за да могат ветераните на „Беласица“ да победят със 7:6 гостите от „Пирин“ (Разлог) и вече да са в очакване на визитата си в Благоевград за областния финал с „Пирин“. Мачът започна с преимущество на домакините, които чрез шут на Младен Малечканов и летящ плонж на Щерьо Димитров-Ромарио обстреляха рано Тихомир Добрев. Благой Наков стреля неточно извън пеналта, колкото да свери мерника си и в 8-та мин. от фал да прати неспасяемо топката в долния десен ъгъл за 1:0. После разложани живнаха и Борис Кондев уцели десния страничен стълб зад Димитър Радовски в 14-та мин., а 120 секунди по-късно Тодор Пандев неспасяемо засече кълбото в мрежата, изравнявайки резултата. До почивката Щ. Димитров и Марин Георгиев пропуснаха да възстановят аванса на червените. В началото на втората част Кондев опари ръкавиците на резервата Атанас Ковачев, отсреща петричкият капитан Стойчо Георгиев изстреля ефектно воле, ала Добрев спаси. До края съперниците си размениха по един пропуск чрез Иван Топузов и Ивайло Стоянов, което логично прати двубоя в ролетката на дузпите. След като Николай Цветков уцели напречната греда, а карето петричани бяха прецизни от бялата точка до момента, победата на „Бела“ увисна на крака на екссъдията Ив. Стоянов. Треньорът на вратарите на представителния тим на разложани Т. Добрев обаче предугади посоката и спаси удара на бившия международник, отлагайки развръзката. Последваха по 2 точно изпълнени дузпи, преди разложкият голмайстор в редовното време Т. Пандев да трепне и да прати кълбото в облаците. На свой ред Велик Великов от „Бела“ също не бе убедителен и позволи на Добрев отново да демонстрира майсторството си при спасяване на дузпи. Атанас Ковачев парира следващия наказателен удар, изпълнен от Иван Марков, а железните полицейски нерви на Божидар Гогов не го подведоха и резервният таран сложи край на спора – 7:6.

Ветераните на „Бела“ и „Пирин“ не излъчиха победител в редовното време Полицаят Б. Гогов вкара победната дузпа Ложите на стадион „Цар Самуил“ бяха окупирани от фенове на домакините

„БЕЛАСИЦА“: Радовски, Младенов, Малечканов, Стоянов, Киров, Ст. Георгиев, Наков, Митрев, Карачоров, М. Георгиев, Димитров (Ковачев, Великов, Каракашев, Пашалиев, Гогов).

„ПИРИН“ (РЗ): Добрев, Топузов, Панков, Марков, Илиев, Кр. Държанлиев, Цветков, Солунов, Праматаров, Кондев, Пандев (В. Държанлиев).

СТАНЧО СТАНЧЕВ