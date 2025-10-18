Полицейската акция в Пиринско: Проверени 163 МПС, съставени са 4 акта и 35 фиша /СНИМКИ/

На територията , обслужвана от ОДМВР-Благоевград се провежда специалицирана полицейска операция по линия на пътната безопасност с цел намаляване на предпоставките за пътнотранспорни произшествия и подобряване на пътнотранспортната обстановка. Тя ще продължи и в неделя като от полицейските служители се осъществява засилен контрол, както в градовете в областта, така и по републиканската пътна мрежа. В градовете се следи за неправомерно паркиране на автомобили, особено в зоните на пешеходните пътеки, ползване на обезопасителни колани от пътуващите в автомобилите, ползването на моблилни телефони, поведението на пешеходците. Котнролът по републиканската пътна мрежа е за спазване на скоростта, неправилно изпреварване, установяване на водачи, шофиращи след употреба на алкохол и/или наркотични вещества и други нарушения на ЗДвП. Пред местни журналисти, от старши инспектор Георги Бучков – началник група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Благоевград бе оповестено, че до момента е извършена проверка на 163 МПС и са съставени 4 акта и 35 фиша., като основните нарушения са за неправилно паркиране, неизползване на обезопасителни колани и ползване на мобилни телефони. С оглед дъждовното време и мокрите пътища, той призова водачите да шофират разумно, да спазват Закона за движение по пътищата и да бъдат толерантни към другите участници в движението.