Полицията в Благоевградско се активизира, има задържани шофьори

На 18.08.2025 г. около 11:42 часа на ул. „Преслав“ в гр. Благоевград е извършена проверка на лек автомобил „Фиат Фиорино“, при която с техническо средство е констатирано, че 22-годишният му водач от гр. Благоевград шофира след употреба на наркотично вещество. Около 11:45 часа на същата дата на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград е проверен лек автомобил „Ауди“. На 41-годишния му водач е направена проба с техническо средство за употреба на наркотик, която е отчела положителен резултат.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 65-годишен мъж от с. Първомай. Около 09:10 часа на 18.08.2025 г. в района на разклона за с. Първомай, управляваният от него мотоциклет „Ямаха“ е спрян за проверка, при която е установено, че мъжът не е правоспособен водач, а мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред и е с поставена регистрационна табела, която е издадена за друго моторно превозно средство. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 01:40 часа на 19.08.2025 г. на ул. „България“ в гр. Банско е спрян лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 29-годишен мъж от с. Палатик, общ. Белица. В хода на извършената проверка, с техническо средство полицейските служители установили, че водачът шофира с наличие на 1,60 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.





