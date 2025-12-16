Полицията в Лос Анджелис: Синът на Роб и Мишел Райнър е отговорен за смъртта им

Ник Райнър е „отговорен“ за смъртта на родителите си, Роб Райнер и Мишел Сингър Райнър, съобщи полицията на Лос Анджелис, цитирана от CNN. Властите не уточниха как са починали жертвите, нито как следователите са установили, че синът им е отговорен за смъртта им.

32-годишният Ник Райнър е задържан без право на гаранция, съобщи полицията. Затворническите досиета по-рано сочеха, че има определена гаранция – 4 милиона долара.

Все още не е ясно дали Ник Райнър е наел адвокат.

Полицията в Лос Анджелис е пристигнала в дома на двойката в Брентвуд около 15:40 ч. в неделя и е установила, че двамата са жертви на убийство. Телата на режисьора и неговата съпруга са били открити от дъщеря им Роми Райнер.

CNN съобщи преди това, че член на семейството на Райнър е отишъл в къщата и е открил двама мъртви души, според източник от правоохранителните органи, пряко запознат с разследването.