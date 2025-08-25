Полицията в Перник иззе два автомобила от водачи, употребили алкохол

На 23 август на ул. „Ю. Гагарин“ в пернишкия кв. „Изток“, от Служители на Второ РУ на 23 автуст на улица „Юрий Гагарин“ в пернишкия квартал „Изток“ проверили лек автомобил „Алфа Ромео“, управляван от 40-годишен мъж от гр. Батановци. При изпробването му с техническо средство за употреба на алкохол били отчетени 1, 76 промила в издишания въздух. Мъжът отказал кръвна проба за химичен анализ. Бил задържан за до 24 ч. с полицейска заповед, а автомобилът му е иззет. Започнато е бързо производство и работата продължава.

Млад мъж от гр. Трън е задържан за управление на автомобил след употреба на алкохол. 20-годишният младеж бил проверен снощи около 22, 00 ч. на ул. „Владо Тричков“ в крайграничния град. Пробата му за алкохол с дрегер показала 1, 22 промила в издишания въздух. Дал е кръвна проба за химичен анализ. Лекият автомобил марка „Ауди“ е иззет, а младежът задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. Образувано е бързо производство и действията по разследването продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





