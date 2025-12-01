Полицията в Перник разследва смъртта на два коня и наранявания на трети

Служители от Първо РУ – Перник и РУ – Трън разследват причините за смъртта на два коня, както и нанесени трайни увреждания на трето животно.

На 28 ноември около обяд на тел. 112 е подаден сигнал от 58-годишен жител на гр. Трън, който е открил убит свой кон в земеделски блок край града, както и втори с наранявания в областта на предния и задния крак. След извършена аутопсия на място от ветеринарен лекар е установено, че едното животно е убито, а другото е наранено по неустановен начин.

На 30 ноември в Първо РУ е получено съобщение за друг подобен инцидент. Собственик е открил своя кон мъртъв на ул. „Калина“ в областния град. Извършен е оглед на местопроизшествието, предстои извършване на аутопсия. Образувани са досъдебни производства и действията по разследванията продължават под ръководството на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА