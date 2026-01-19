Полицията в Радомир разследва случай на домашно насилие

50-годишен радомирец е задържан за домашно насилие. Инцидентът е станал на 18 януари около 16 ч. в радомирското с. Извор. 44-годишна жена е подала сигнал на тел. 112, че спрямо нея е осъществено домашно насилие от 50-годишния ѝ съпруг, който ѝ е нанесъл удари с юмруци по тялото. Пристигналите на място полицаи са задържали мъжа за срок до 24 часа, а от жената са снети сведения и е освидетелствана. Образувано е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА