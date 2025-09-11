Жестоко убийство на млада жена! Полицията в Югозапада издирва 36-г. мъж от Дъбница

Тази сутрин – в 4.20 ч., е постъпил сигнал в РУ Дупница, че в къщата на 25-годишна жена от с. Крайници е дошъл мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано, нанесъл й е побой . Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата е открит трупът на жената. Извършителят на деянието не е открит. Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции. Издирваният мъж е 36-годишен и е от благоевградското село Дъбница. За случая е уведомена ОП – Кюстендил, произшествието все още се обслужва.





