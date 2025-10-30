Полицията евакуира съда в Петрич след сигнал за бомба

На 29.10.2025 г. около 11:06 часа в РУ-Петрич е получено телефонно обаждане от мъж, който съобщил, че в съда в гр. Петрич има взривно устройство. От незабавно пристигналите на място полицейскислужители са предприети всички необходими действия за обезопасяване на района и извеждане на хората от сградата. След извършена проверка на помещенията не са установени взривни устройства или други вещества, предизвикващи взрив, възпламеняване или пожар и работният процес е бил възстановен. Работата по случая продължава.