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Полицията иззе поредна кола от пиян шофьор в Перник

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от: Събития
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Бързо производство за управление на автомобил след употреба на алкохол е започнато от служители на Второ РУ  в Перник. Вчера около 18 ч. на ул. „Мл. Стоянов“ бил проверен лек автомобил „Опел“, управляван от 36-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство за алкохол били отчетени 2, 08 промила в издишания въздух. Отказал кръвна проба за химичен анализ и автомобила му е иззет. Задържан е за до 24 ч. с полицейска заповед и е образувано бързо производство.

    КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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