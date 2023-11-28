Полицията иззе поредна кола от пиян шофьор в Перник

Бързо производство за управление на автомобил след употреба на алкохол е започнато от служители на Второ РУ в Перник. Вчера около 18 ч. на ул. „Мл. Стоянов“ бил проверен лек автомобил „Опел“, управляван от 36-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство за алкохол били отчетени 2, 08 промила в издишания въздух. Отказал кръвна проба за химичен анализ и автомобила му е иззет. Задържан е за до 24 ч. с полицейска заповед и е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

loading...





Коментар с Facebook