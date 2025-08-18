Полицията с официална информация за трагедията в Несебър: 8-г. дете, загинало след падане с парашут, е от Разлог

Полицията излезе с повече информация за трагедията в Несебър.

Около 13.08 ч. в Районно управление – Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг – атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред х-л „Афродита“ на „Талисман бийч“ от височина 40-50 м. паднало 8-годишно момченце от Разлог, обл. Благоевград.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето починало.

По първоначални данни момчето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона „парасейлинг“.

По случая е образувано досъдебно производство.





