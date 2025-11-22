Полицията установи над 33 000 нарушения по пътищата при спецакция

Над 115 000 лица са проверени при спецакцията

97 886 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 14-20 ноември, съобщиха от полицията.

Извършен е контрол на 115 572 водачи и пътници. Съставени са 29 623 фиша и 3843 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 184 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 84 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 80 – с над 1,2 на 1000, а 6 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 55 водачи, 29 са отказали да бъдат тествани.

15369 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17658 водачи и пътници. Съставени са 4446 фиша и 596 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 20 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 – с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4, а четирима са отказали тестване.