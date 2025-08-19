Управителят на „Паркинги и гаражи“ – Благоевград предлага! Връщат ограничението от 3 ч. за паркиране на инвалиди в „синя зона”, отнемат безплатния престой на електроавтомобилите

Връщат ограничението от 3 ч. за паркиране на инвалиди в „синя зона”, отнемат безплатния престой на електроавтомобилите

При 1322 разчертани места издадени 1025 пропуска, 864 карти, абонаментите – 136, договорите – 82

Да отпадне безплатното паркиране на електрическите автомобили в „синя зона” на Благоевград и да се върне отмененото ограничение за инвалидите от 3 часа престой, и то само на маркираните за целта места, предлага управителят на общинската фирма „Паркинги и гаражи“ Бойко Пандурски. Той е внесъл предложение за промяна в действащата наредба, като го е мотивирал с подробен анализ на работата на дружеството през първите 6 месеца на 2025 г.

С новата наредба за платено паркиране на територията на общината, приета на 20 декември 2024 г., се даде право на хората с трайни увреждания да паркират повече от 3 часа безплатно в „синя зона”, като отпадна и ограничението да ползват само маркираните за целта места. Бойко Пандурски е категоричен, че това е довело до несправедливо и неефективно ползване на паркоместата и силно затруднява контрола, респективно води до големи финансови загуби за фирмата.

Общият брой на местата за платено паркиране в рамките на „синя зона” в Благоевград са 1322. Издадените от общината карти на хора с трайни увреждания към юни 2025 г. са 864. За първото полугодие са издадени 1025 пропуска на живеещите в зоната на платено паркиране и са направени 136 служебни абонамента на държавни институции, чиито седалища попадат в същия район. За платен абонамент са планирани до 15% от паркоместата, това са 230 места, като сключените договори са 82.

Справка за регистрираните електрически автомобили в общината сочи, че към първото полугодие те са 158. Заложеното преди години в наредбата безплатно паркиране на електрички в „синя зона” беше с цел да се насърчи опазването на околната среда и ограничи замърсяването на атмосферния въздух, но броят им бързо се увеличава и възможността да паркират без пари в центъра стимулира собствениците им да ги ползват, вместо да ходят пеша, с обществен транспорт или с велосипед.

„Основната цел на платения престой е да управлява градската мобилност, не да осигурява безплатно паркиране на определени групи хора“, коментира управителят на „Паркинги и гаражи“.

Затова той настоява да се отмени предимството за електрическите автомобили и те да плащат наравно с останалите участници в движението , а местата за инвалиди да се увеличат от 10% в момента на 15%, за да се избегне евентуално напрежение и ползването им да е ограничено до 3 часа.

Предложението му е внесено от кмета Методи Байкушев за едномесечно обществено обсъждане, преди да влезе в пленарната зала за решение на местния парламент.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






