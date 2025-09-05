Половин тон канабис, открит край селата Плоски и Вишлене, унищожи полицията

Около 275 канабисови растения с общо тегло около 515,100 килограма са унищожени от криминалисти при ОДМВР-Благоевград. Те били открити при проведени, на 04.09.2025 г., действия по линия на противодействие на отглеждането, държането и разпространението на наркотични вещества, като около 260 от растенията с общо тегло около 514,800 килограма били засадени в обезлесен участък в землището на с. Вишлене, общ. Петрич, а около 15 от тях, тежащи около 304 грама – в обособена нива в землището на с. Плоски, общ. Сандански. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

Около 02:00 часа на 05.09.2025 г. в с. Баничан, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 19-годишен младеж от с. Теплен. В хода на извършената проверка, у 18-годишен пътник в автомобила от гр. Гоце Делчев е намерено полиетиленово пакетче, съдържащо около 6,9 грама марихуана. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

На 04.09.2025 г. около 20:10 часа в района на ул. „Свобода Бъчварова“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е проверен 18-годишен младеж от гр. София. Усъщия е открита около 0,53 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. Образуван е заявителски материал.





