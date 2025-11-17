Полският премиер Туск: Експлозия от саботаж разруши жп линия между Варшава и Люблин

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава – Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск.

„По маршрута Варшава – Люблин (в района на село Мика) е извършен саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило железопътната линия“, написа Туск в „Екс“. „Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети“, добави той.

Местната полиция съобщи вчера, че машинист е сигнализирал за щети по жп линията в централната част на Полша.

По-рано Варшава е заявявала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в потенциална мишена за саботажи. Москва многократно е отричала да има участие в подобни действия.