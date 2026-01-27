Полублагоевградчанинът Антъни Иванов влиза в битка за $1 000 000 на Игрите за допингирани

Полублагоевградчанинът Антъни Иванов влиза в битка за 1 000 000 долара през май в Лос Анджелис (САЩ). Бившият ас на „Вихрен“ последва национала Йосиф Миладинов и става вторият български плувец, записан за участие на Игрите за допингирани. 26-годишният финалист на 200 метра бътерфлай от световното първенство в Будапеща през 2017 г., чийто баща Антон Иванов-Бамби е родом от Благоевград, е със спрени състезателни права до 4 юни 2027 г. В момента той се подготвя в Абу Даби (ОАЕ) с редица известни треньори и плувни величия. Игрите за допингирани стартират официално тази пролет, а участниците в тях няма да бъдат подлагани на проверка за употреба на забранени вещества. Отсъства и контрол върху екипировката и използваните технологии с цел подпомагане резултатите на спортистите.

Кристиан Голомеев А. Иванов (вдясно) с Б. Прауд, А. Говоров, Б. Хоук, Ш. Раян и други плувни авторитети край басейна в Абу Даби



Победителите ще получат чекове за $250 000, а премията за световен рекорд е в размер на $1 милион. Гръцкият плувец с български корени Кристиан Голомеев също заряза олимпийския спорт и стана лице на авангардното събитие. През 2025 г. в пилотното издание на надпреварата той слезе под световния рекорд на 50 м свободен стил, записвайки 20.89 секунди със забранен суперкостюм. Така Голомеев грабна $1 млн. Enhanced Games (Игрите за допингирани) са създадени от австралийския предприемач Арон Д’Соуза през 2023 г. Идеята им е да освободят състезателите от допинг контрол и всеки да може да се състезава след употреба на каквито препарати прецени. Все пак организаторите уточняват, че медикаментите трябва да се продават легално и да са предписани от лекар. Организаторите не разкриха какви субстанции е приемал Голомеев по време на подготовката и на атаката на световния рекорд, като само подчертаха, че са били предписани по медицински и законен начин.

ИВАН ДИМИТРОВ