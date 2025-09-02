Полудупничанинът С. Джаспър пак вкарва в сръбската суперлига, К. Десподов с цял мач за победа на орлите

Полудупничанинът Силвестър Джаспър отново се разписа за „Железничар“ от Панчево в сръбската суперлига и отборът му нареди шести пореден мач без загуба в 7 изиграни кръга. Племенникът по майчина линия на шефа на „Марек“ Иво Паргов откри стрелковата си сметка в западната ни съседка на 11 август за победата с 4:1 на гости на ИМТ „Нови Белград“, но голът му през уикенда стигна само за домашното равенство 1:1 със „Спартак“ /Суботица/. Роденият в семейството на дупничанка и нигериец в Лондон нападател, който записа мачове за младежката формация на България, вкара от дузпа в 78-та мин. Съперникът обаче се добра до подялба на точките в края на петминутното продължение на двубоя чрез

Лука Суботич. Титуляр на железничарите бе и бившият играч на „Локомотив“ /Пд/ Христо Иванов, който остана на терена до 70-та мин., докато Джаспър обра овациите на феновете при смяната му в 85-та мин. Събраните 12 т. отреждат на тима от автономната област Войводина 4-та позиция в таблицата, в челото са грандовете „Партизан“ и „Цървена звезда“ съответно с 16 и 15 т. След двуседмичната национална пауза на 13 септември „Железничар“ гостува на звездашите на „Мала Маракана“.

Кирил Десподов

Капитанът на българските национали Кирил Десподов игра цял мач за ПАОК при икономичния успех с 1:0 на „Тумба“ срещу „Атромитос“ във втория кръг на местния шампионат. Гола реализира четвърт час преди края Димитрис Пелкас, а двуглавите орли бяха с човек повече през второто полувреме след червения картон на Макана Баку в добавеното време на първата част. Солунчани спечелиха със същия резултат стартовия сблъсък с „Лариса“, в който победата донесе Десподов. С пълен актив от 6 т. са още „Олимпиакос“ и АЕК, който имат по-добра голова разлика.

