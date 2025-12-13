Поляци и словенци на опашката за подписа на кюстендилеца А. Йорданов

Клубове от Полша и Словения се редят на опашката за кюстендилския защитник на „Ботев“ /Пд/ Андрей Йорданов, който преди време се изстреля на „Колежа” след силни изяви с екипа на орлетата. По-близо до подписа на крайния бранител е тимът от Екстракласата, чиито представители вече са сондирали почвата около финансовите претенции на канарчетата. Поляците са наблюдавали два мача с негово участие и се очаква да извадят на масата конкретна оферта. След края на предния сезон, когато на „Колежа“ се вихреше криза заради забраната да стъпва в България на тогавашния собственик Антон Зингаревич и контрактът на бранителя изтече, упорито се заговори за интерес към футболиста от страна на ЦСКА. До споразумение обаче не се стигна и Йорданов прие предложението да преподпише с жълто-черните, след като акциите взе настоящият финансов благодетел на тима Илиян Филипов. През есента юношата на армейците беше твърд титуляр, какъвто се очертава да бъде и при новия наставник Димитър Димитров-Херо.

В навечерието на осминафиналния двубой за купата на България срещу „Спартак“ /Вн/ от ФИФА дойде поредната забрана за картотекиране на футболисти, която е трета за по-малко от два месеца и е валидна за 3 поредни трансферни прозореца. Подобни санкции се налагат, когато даден клуб е осъден за задължения към бивши играчи, агенти или служители. Първата бе от 24 октомври за непогасен дълг в размер на 240 000 евро ведно с лихвите, а втората две седмици по-късно. От настоящите отбори в елита трикратно наказание тегне и над „Берое“, на същия хал са „Верея“ и „Крумовград“, които обаче в момента са в аматьорския футбол.

Добрата новина от лагера на канарчетата е, че наравно със съотборниците си вече тренира капитанът Тодор Неделев, който отпътува вчера за морската ни столица, където днес пловдивчани излизат срещу соколите.

ТОНИ КИРИЛОВ