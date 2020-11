Помага ли витамин D при коронавирус?

Витамин D играе важна роля при почти всички процеси в човешкия организъм. Когато съдържанието му в един милилитър кръв падне под 12 нанограма, се говори за тежка липса. А тя води до проблеми с костите: кърмачетата или малките деца могат да развият рахит, а при възрастните може да се стигне до остеомалация. С това обаче се изчерпва и медицинското единодушие по темата.

Колко витамин D е нужен на човек? От кой момент нататък говорим за липса? Няма еднозначни отговори на тези въпроси. Факт е обаче, че витамин D се радва на все по-голяма популярност.

За какво помага витамин D?

Витамин D се споменава все по-често не само в псевдо-научната литература, а и в научните публикации. Освен за приноса му за здравината на костите, напоследък се говори все повече и за положителния му ефект при някои кардиоваскуларни заболявания, диабет тип 2 и различни видове рак.

Нивото на витамин D в организма се определя основно от слънчевата светлина. Ако до кожата достигат достатъчно ултравиолетови лъчи, тялото е в състояние самò да произвежда витамин D. Храната набавя само около 10% до 20% от необходимите ни количества от този витамин. Добитият по този начин витамин D обаче все още не е биологически активен в човешкото тяло. Необходими са допълнителни процеси по обмен на веществата, преди в бъбреците да се образува биологически активната форма на витамина – т.нар. калцитриол, откъдето той постъпва и в кръвта.

Калцитриолът подпомага редица важни процеси в човешкия организъм – като производството на инсулин, образуването на червени кръвни телца, функционирането на имунната система и потискането на растежа на туморните клетки.

Помага ли витамин D и срещу Ковид-19?

През тази година няколко изследвания стигнаха до извода, че съществува връзка между липсата на витамин D и по-тежкото протичане на болестта Ковид-19. Така например според екип учени от Сантандер, Испания, под ръководството на Хосе Ернандес, е установил, че 80% от приетите за лечение в болница пациенти с Ковид-19 имали недостиг на витамин D.

През юни пък беше публикуван анализ на учени от университета Хоенхайм, които са установили връзка между редица незаразни болести – като високо кръвно налягане, диабет, сърдечно-съдови заболявания и метаболитен синдром, именно с ниското съдържание на витамин D в организма. “Тези коморбидности, в съчетание с често наблюдаваните ниски нива на витамин D в организма, увеличават риска от по-тежко протичане на Ковид-19”, се посочва в документа.

“Това твърдение е напълно вярно”, казва шефът на ендокринологията в Университетската клиника във Вюрцбург Мартин Фаснахт, който обаче уточнява, че това заключение се базира само на наблюдения. Без да отрича важната му роля за човека, той се отнася по-скоро критично към преувеличаването на възможностите на витамин D. “Нито едно изследване дотук не е доказало приписваните му лечебни свойства”, посочва медикът. В момента действително се провеждат изследвания за това дали витамин D помага при лечението на Ковид-19. “Аз обаче не вярвам, че това ще бъде потвърдено. Но може и да бъркам”, казва Фастнахт.

През октомври 2020 специализираното издание The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology публикува резултатите от ново проучване, според което превантивното приемане на витамин D може значително да смекчи протичането на Ковид-19.

