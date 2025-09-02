Както пише Glamour , стилисти и модни инфлуенсъри са доказали, че лаконичната визия с широки дънки и пуловер може лесно да се трансформира в стилна и романтична, ако добавите дантелена рокля. Асиметричен подгъв или вълнообразни линии работят най-добре, правейки облеклото по-леко, а денимът по-малко „тежък“.

Шведската стилистка Хана MW беше първата, която показа тази визия в социалните мрежи: тъмни широки дънки, сив пуловер с широка кройка и бяла дантелена рокля с асиметричен подгъв. Визията беше допълнена с класически аксесоари и ярки сандали.

Модните фенки в Копенхаген са подхванали идеята, появявайки се масово с рокли върху панталони по градските улици.

През есента тенденцията се адаптира към студа: вместо сандали се препоръчва носенето на леки мокасини или маратонки с дискретен силует.





