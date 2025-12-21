Популярният озвучаващ актьор П. Байков гостува в благоевградското 8 СУ, с необикновения си глас и присъствие вдъхна живот на приказки и впечатли децата

Популярният озвучаващ актьор Петър Байков, получил признание от една от най-големите филмови компании – „Дисни”, гостува в благоевградското Осмо СУ, където се срещна с учениците от вторите класове. Със своя необикновен глас и завладяващо присъствие гостът вдъхна живот на приказките и поведе децата на вълшебно пътешествие в света на въображението, добротата и мъдростта. Срещата беше изпълнена с емоции, смях и неподправено детско възхищение, а учениците слушаха с интерес и активно участваха в приказното преживяване. В края на срещата Петър Байков, който придобива широка популярност с участието си в шести сезон на „България търси талант“, където пресъздава на живо общо над 40 различни мъжки и женски гласа, отдели специално внимание на всяко дете, като раздаде автографи и отговори на техните любопитни въпроси. Разбира се, последваха и множество снимки със специално декорираната за случая рамка.

П. Байков при гостуването си в 8 СУ, където впечатли второкласниците



Инициативата беше организирана от учителките Радостина Васева, Щеряна Малинова, Галя Арабаджиева и Анелия Лозанова, които с желание и отдаденост поканиха госта и създадоха условия за тази вдъхновяваща среща. В знак на благодарност и уважение за споделения талант училищният екип поднесе подарък на Петър Байков – картина от мозайка, изработена от учителка по изобразително изкуство, художничката Димитрина Гошева.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА