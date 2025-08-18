Поп Георги пренебрегна Бураново и на Голяма Богородица, днес селяните внасят уведомление в Дупница, че в сряда ще разбият ключалката на църквата

Днес жителите на кочериновското с. Бураново внасят в Дупнишката духовна околия предупреждение, че в сряда ще извикат ключар, който да отвори църквата им „Св. Пророк Илия“ и да смени ключалката, за да могат да влизат вътре и да имат достъп до иконите и свещите. Писмото е оформено не като молба, а като уведомление. То идва две седмици, след като бурановци направиха мирен протест пред храма срещу пратения им за свещеник отец Георги Граховски, който след назначението му дойде за ден с ревизори, прибра около 3000 лв. от касата на църквата, заключи я и оттогава не е стъпвал в селото.

Попът не се появи и в петък, когато православният свят честваше Голяма Богородица, а селяните от седмица правеха усилена подготовка, без да знаят ще имат ли достъп до църквата, която ремонтира със собствени сили и пари, или не. Биляна и Боби от селото дариха фасул за бобената курбан чорба, собствениците на обора докараха риба на скара за цялото село, хората от Бураново събраха пари, за да си купят бира, безалкохолно, минерална вода и салата от зеле, и донесоха торби с буркани от мазетата си. Заключените в храма казани за курбан бяха подменени с по-малки от домакинствата, намериха се и църковни свещи, както и смачкана кутия, в която хората чинно слагаха парите за свещичките. Една от жителките на селото иззе напълно функциите на попа, като от мястото си на масата изрецитира молитва за Божията майка.

Отсъствието на попа /сн. 1/ разгневи за пореден път бурановци, но и без него цяло село се събра в двора на храма и си организира курбан (сн. 2, 3, 4, 5, 6)



Празникът в Бураново мина, но не и гневът на местните към поп Георги. Все повече се нагнетява напрежението и към Светия синод и патриарх Даниил, които от седмици не са намерили за необходимо да отговорят на многобройните молби на бурановци попът да им върне ключа от техния храм и парите и да забрави, че селото им го има на картата.

Часове, след като дворът на храма бе почистен след курбана, кметският наместник на Бураново Димитрина Янева пък отпраши за другото село, което обгрижва – Крумово. В събота там имаше събор, и то в прясно ремонтираната сграда на кметството. Масите бяха отрупани с храна и напитки, дарени от местните, откриването бе поверено на 12-годишния певец Христо Ковачки, а за настроението на съборяните до късно вечерта се грижи благоевградският оркестър „Македонски мерак“.

