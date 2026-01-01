Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването
на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към
06:00 ч. тази сутрин.
На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички
гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с
Румъния.
Поради блокада от фермери днес трудно се преминава през всички граници с Гърция
Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването