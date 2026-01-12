ПОРАДИ ГОЛЕМИЯ ИНТЕРЕС! Медицински лица ще посещават малките населени места в Бобовдолско и през 2026 г.

Кампанията за подобряване на достъпа до здравни грижи за жителите на малките населени места в Бобовдолско продължава и през 2026 година. Медицински специалисти ще посещават селата на територията на миньорската община и през всеки един от следващите 12 месеца, обявиха от кметството. Вече е изготвен график, за да бъде осигурена навременна и достъпна медицинска помощ за хората, които трудно достигат до лечебните заведения. Инициативата е насочена основно към възрастните хора, хронично болните и жителите на отдалечените села, за които посещението при лекар е свързано с големи затруднения.

Прегледите се извършват от медицински лица всеки делничен ден от 9 до 13 часа в сградите на кметствата на съответните населени места, съответно изготвения график. По време на посещенията местните жители могат да получат медицинска консултация, да им бъдат измерени кръвното налягане и нивото на кръвна захар, както и да бъдат насочени към специалист, ако има такава необходимост.

Графикът вече е разлепен на видни места в бобовдолските села, за да може хората да са наясно и да планират посещенията си при медицинските лица. Те ще посетят всички населени места до края на януари.

„След като настоящият график приключи, веднага ще изготвим нов такъв за февруари, март… и така за всеки месец от 2026 година. Интересът към кампанията остава доста висок, особено от страна на възрастните хора. Инициативата се утвърждава като важна социална мярка и поради тази причина продължаваме с нея и през новата година“, коментираха пред репортер на „Струма“ от общинската администрация в миньорската община.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ