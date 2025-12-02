Поражения по инфраструктура, трамваи и контейнери – извършват оглед след безредиците на протеста в София

В момента се извършва оглед на щетите след безредиците на протеста в София.

На брифинг директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков посочи, че има поражения както по инфраструктурата и градската среда, така и по трамваи от градския транспорт и много контейнери.

По негови думи в рамките на днешния ден ще бъде установена стойността на щетите и общият им обем.

„Беше прекъснато сметоизвозването през нощта, възстанови се след 01:30 ч., когато полицията ни разреши. Тогава първо освободихме лините на градския транспорт, така че да могат да бъдат изтеглени горели, счупени и разсипани контейнери. След като бяха изтеглени контейнерите, отпадъците бяха избутани плътно до волеалеите, така че да може да бъде започната работа по почистване на платната“, обясни той действията на Инспектората.

Неделков отбеляза, че в 5.30 ч. е започнало почистването на пътните платна с механизирана техника и към момента всичко е почистено. 12 контейнера за разделно събиране са опожарени. Има щети и по трамваи на градския транспорт.

Той посочи, че в целия център има охранителни камери, които ще бъдат прегледани от органите реда.

Неделков обясни, че протестът е бил разрешен до 22.00 ч., след което мирните протестиращи са си отишли и са останали само другите.

Тече проверка, за да се установи на какво се дължи прекъсването на електричеството в центъра на столицата.

News.bg