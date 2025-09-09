Пореден случай за смъртта на куче разследват пернишки полицаи

Служители от Първо РУ разследват причините за смъртта на куче. Вч понеделник около 10, 15 ч. бил подаден сигнал от 48-годишна жителка на Батановци, че заедно със съпруга й са намерили в двора им домашното куче в безпомощно състояние. Незабавно са го закарали във ветеринарна клиника в гр. Перник където по-късно е починало. Служители на полицията са предприели действия за установяване на причините за смъртта на животното. Предстои аутопсия и назначаване на съответните експертизи. Образувано е досъдебно производство и работата ще продължи под надзора на прокуратурата.

През последния месец зачестиха случаите на отровени улични и домашни кучета в Батановци. Пет бездомни четириноги са били отровени с хляб, напоен с антифриз. Случаите се разследват от пролицията, но до момента няма установен извършител.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





