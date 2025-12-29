Поредица от пожари през празничните дни в Благоевградско

На 23.12.2025 г. около 14:03 часа е получен сигнал за пожар в жилищна сграда в гр. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: опушени стени, мебели, бяла, черна и компютърна техника.

На 24.12.2025 г. около 07:25 часа е получен сигнал за пожар в плевня, находяща се в района на втория бараж на река „Струма“ под ж.к. „Струмско“ в гр. Благоевград. Погасен от два екипа на РСПБЗН-Благоевград. При пожара е загинал 79-годишен мъж от с. Лисия. Причините за пожара са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.

На 25.12.2025 г. около 19:52 часа е получен сигнал за пожар във вила на конна база в района на гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Засегната е покривна конструкция на сградата.Вероятна причина: самозапалване на комин.

На 25.12.2025 г. около 21:34 часа е получен сигнал за пожар в селскостопанска постройка в землището на с. Ласкарево. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: покривна конструкция, фураж и овце. Причината за пожара е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.

На 26.12.2025 г. около 00:28 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Долно Българчево. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: покрив и домашно имущество. Вероятна причина: небрежност при боравене с нагревателни уреди.

На 28.12.2025 г. около 10:55 часа е получен сигнал за пожар в газов отоплителен уред в хотел в гр. Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: газова бутилка.

На 28.12.2025 г. около 18:57 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в прохода „Папаз Чаир“. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: лек автомобил. Вероятна причина: техническа неизправност.

На 28.12.2025 г. около 17:02 часа е получен сигнал за пожар в покрив на къща в с. Ръждак. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: покривна конструкция, външна изолация. Вероятна причина: искра от комин.

На 28.12.2025 г. около 10:06 часа е получен сигнал за пожар в ел. табло в района на ул. „Яне Сандански“ в гр. Банско. Погасен от екип на РСПБЗН-Банско. Щети: улична касета. Причината за пожара е в процес на установяване.