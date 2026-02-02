Поредица от събития в месеца на любовта в Благоевград

През февруари календарът със събития на Благоевград е наситен с богата и разнообразна културна програма, насочена към публика от всички възрасти.

Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на театрални постановки, концерти, изложби, литературни събития, детски инициативи, спортни прояви и чествания на значими исторически дати.

На сцената на ДТ „Н. Вапцаров“ ще бъдат представени редица театрални заглавия, а Кукленият театър и РБ „Димитър Талев“ са подготвили богата програма за деца и ученици.

През февруари с официални чествания ще бъдат отбелязани и годишнините от рождението на Гоце Делчев, Първото освобождение на Горна Джумая и от гибелта на Васил Левски.

Месецът включва още спортни събития, зимен празник и завършва с фолклорния спектакъл „От Добруджа до Пирин“ и фестивала на мюзикъла и оперетата „Бродуей в Благоевград“.

Всички събития, включени в Културния календар на Благоевград през февруари вижте в първия коментар.