ПОРЕДНИ БЕЗОБРАЗИЯ! Изсипаха купища боклуци в пернишкия кв. „Твърди ливади”, потрошиха спирка

Живеещи в блок 20 на улица „Първи май“ в пернишкия квартал „Твърди ливади“ останали потресени в понеделник сутринта, като видели до контейнера за отпадъци купчина с потрошени мебели, завивки, матраци, посуда и дори гума. През нощта след полунощ вероятно с камион от друг квартал зад контейнера са изсипани боклуците. От почистващата фирма често събират изхвърлени всевъзможни боклуци, но заради товаренето им с багер се е образувала яма. Само ден по-късно тя се пълни с нови отпадъци.



„Това не се случва за първи път, но сега е изключително брутално. Нарушителите са дошли с автомобил, от който са изсипали боклуците, вместо да си наемат контейнер от общината или със собствен превоз да ги закарат на сметището. Но за това се плаща, а извършителите на замърсяването са със съзнанието, че друг трява да им чисти“, възмущава се Мариян Петров от блока. Той е сигнализирал в общината и полицията за нарушител, който е санкциониран.



Отново в късните часове развилнели се вандали са потрошили спирка на градския транспорт. Възмутени граждани коментират под снимка в социалните мрежи, като настояват за строги наказания на извършителите и ако са непълнолетни – на родителите им. Настояват и за още видеокамери за разпознаване на вандалите.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





