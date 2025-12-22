ПОРЕДНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ! В Дупница решават дали да покрият финансовия дефицит в чистотата с увеличена такса смет от Нова година

Дали да бъде увеличена такса смет от Нова година ще решат общинските съветници в Дупница на поредното си извънредно заседание, което е насрочено за утре, 23 декември, и се очаква да премине при бурни дебати.

Планираното увеличение трябваше да бъде обсъдено и гласувано на декемврийската сесия на Общинския съвет, която се проведе на 18 декември. Тогава обаче кметът П. Дангов оттегли докладната си записка, защото предложеното определяне на размера на таксата на базата на данъчната оценка е възможно след приемането на Закона за държавния бюджет за следващата година. Той влиза в сила от 19 декември, а именно ден по-късно след последната редовно сесия за годината.

Сега председателят Костадин Костадинов свиква извънредна сесия, защото става дума за особено важен въпрос, който не търпи отлагане.

Както вече „Струма“ писа, в Дупница се очаква значителен ръст на такса смет с настъпването на 2026 година. Увеличението е заложено в план-сметката, която бе публикувана на сайта на кметството. Документите показват, че за периода 2019-2021 година общината е натрупала финансов дефицит в дейностите по чистотата. През 2019 година недостигът е бил 196 000 лева, през 2020 година – над 827 000 лева, докато през 2021 година дефицитът надхвърля 1 269 000 година. Така стигаме до 2024 година, когато разликата е малко над 3 700 000 лева.

Освен покриването на старите задължения, от 2026 година се очаква увеличение на минималната работна заплата до 620 евро, което допълнително ще повиши разходите на общината.

В план-сметката за следващата година са заложени редица дейности, които изискват по-голям финансов ресурс. Сред тях са пробни модели за събиране и извозване на битовия отпадък, нови обществени поръчки за фирми изпълнители, подобряване на разделното събиране и закупуване на нови съдове за смет.

Само за събирането и транспортирането на отпадъците са предвидени над 3 милиона лева, а за третирането им повече от 3,6 млн. лева. За почистване на улични платна, площади и паркове сумата надхвърля 2 милиона лева.

Разходите по план-сметката за такса битови отпадъци за 2026 година са в размер на 8 676 314 лева, които са значително повече от очакваните постъпления. В резултат на тези разходи увеличението на промилите е значително. В Дупница таксата за жилищни имоти нараства от 5,90 промила през 2025 година до 7,70 през 2026 година. Още по-голям скок с предвижда за селата на територията на община Дупница: от 6,80 на 10,20 промила.

Така в града разликата ще бъде между 41 и 16 лева, докато в селата между 15 и 9 лева. Целта е да се компенсират по-ниските данъчни оценки на имотите и високите разходите по обслужването им в селата.

Припомняме, че преди две седмици кметът Първан Дангов и заместникът му по финансовите въпроси Дафинка Георгиева обявиха, че дори увеличението на такса смет на територията на община Дупница да стане факт, то парите за сметосъбирането и сметоизвозването пак няма да стигат. Според общинската администрация по-високите нива на такса битови отпадъци са неизбежни, за да се покрият натрупаните разходи от последните години и да се гарантира нормалното извършване на дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването. Въпреки планираното увеличение дори и то няма да бъде достатъчно.

„За 2024 година за такса битови отпадъци се събират около 3 010 000 лева, а генерираният разход е около 6 800 000 лева. Тези близо 50% се дофинансират от местните дейности и всички видове услуги и такси, които общината събира. Няма как да не излезем на минус 3,5 милиона лева, без да повишаваме такса смет. Не забравяйте, че сме в ситуация да караме нашия битов отпадък в София, по-точно в Костинброд. Нямаме такова депо на територията на общината. Тази година държавата ще ни подпомогне да възложим изпълнител на клетка за престояване на твърди битови отпадъци на територията на Дупница. Но дотогава трябва да се справяме сами“, коментира градоначалникът.

